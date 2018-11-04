瑞典桌球公開賽》力抗地主優勢 廖林配今爭冠

廖振珽（右）／林昀儒（左）今力拚男雙冠軍。（資料照，取自國際桌總官網）

林昀儒 男單止步16強

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將林昀儒昨在2018年瑞典公開賽男單16強戰，以1：4不敵世界排名第五的德國名將奧恰洛夫，未能走得更遠，但他的驚奇之旅還沒結束，他和廖振珽台灣時間今天下午5點40分將和地主組合法爾克／卡爾森爭奪男雙冠軍。

世界排名40的林昀儒，面對年初高居世界球王寶座的奧恰洛夫，首局來勢洶洶，以5：1開局，可惜未能先馳得點，反倒以8：11、8：11、7：11連丟3局，第四局小林以11：7扳回一城，但未能延續這股氣勢，隨後4：11再丟一局，無緣晉級8強。這也是他繼澳洲公開賽之後，今年第二度在16強止步。

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林昀儒表示：「第一局領先時有點太急了，處理球有點亂，第二局也有點小領先也沒有把握住。」面對奧恰洛夫這樣的頂尖高手，他認為，自己的心理還要再加強，但至少比青奧有進步了。

擁有主場優勢的法爾克和卡爾森，昨在男單16強分別扳倒世界前十的林高遠、丹羽孝希，狀況絕佳。他們在男雙八強賽也以3：1力克香港組合何鈞傑／黃鎮廷，實力不容小覷。

廖振珽／林昀儒從未和法爾克／卡爾森交手過，林昀儒表示：「就盡量打吧！」