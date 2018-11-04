5年4冠、二連霸 軟銀再奪日本一

軟銀連續兩年奪下日本一，球員們空拋總教練工藤公康慶祝。（取自每日新聞）

隊史第9冠 捕手甲斐拓也MVP

〔記者羅志朋／綜合報導〕日本職棒總冠軍賽昨進行第6戰，軟銀以2：0擊敗廣島，戰績4勝1敗1和，拿下「日本一」榮耀，完成二連霸，5年內奪4冠，隊史第9冠，軟銀捕手甲斐拓也拿到MVP。

本季軟銀在洋聯排名第二，季後挑戰賽先後扳倒火腿、西武，總冠軍賽與廣島決戰，前兩戰1敗1和，接下來4戰全勝順利登頂，從2003年至今6度打進總冠軍賽，最後都奪「日本一」，奪冠率百分之百。

請繼續往下閱讀...

相較之下，廣島顯得悲情，近3年戰績都是央聯第一，去年遭橫濱DeNA「下剋上」淘汰，另兩年闖進總冠軍賽，分別不敵火腿、軟銀，廣島已34年不知「日本一」是何滋味，上一次登頂目前陣中多數球員還沒出生。

悲情廣島 34年無緣總冠軍

軟銀總教練工藤公康2015年接掌兵符，帶隊4年奪3冠，他說，「廣島是很強的球隊，想說對手可能隨時會逆轉，讓我很緊張，我們互相切磋，他們真的是差一點點，讓我們可以奪冠。」

工藤感性地表示，有選手的努力才有「日本一」，他是全日本最幸運的人，選手一整年真的很辛苦，感謝他們。

軟銀荷蘭籍先發洋投范登赫克，昨投6局被敲4安，狂飆10K無失分，加上牛棚力保不失，聯手封鎖廣島打線。廣島先發洋投強森表現也不錯，投6局僅被敲3安，不過他在第4局先掉1分，第5局挨賈西亞陽春砲，全場失2分承擔敗投。