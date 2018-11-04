3年28.8億留道奇 克蕭力搏退化質疑

王牌左投克蕭與道奇簽下新合約，3年年薪總值約28.8億台幣。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕道奇王牌左投克蕭確定續留洛杉磯，昨與道奇簽下新的3年合約，總值9300萬美元（約28.8億台幣）。他說，奪冠仍是最重要的事，也有機會證明自己，證明很多人的質疑都是錯的。

奪冠重要 更想證明自己

克蕭2014年與道奇簽約7年、總額2.15億美元，今年季後可執行逃脫條款，但他並未離開，續約3年年薪皆為3100萬美元，取代原合約最後2年6500萬美元；另附激勵獎金，每季先發24、26、28、30場各有100萬美元，塞揚獎票選前3名也有獎金。

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「說真的，我想留在這裡，撇開其他的不談，對我而言，留下來更重要、更有價值。」克蕭說，很開心完成合約，也和妻子艾倫聊了很多，他與孩子、老婆都愛這裡，也愛這支球隊，「沒有太多像這樣的機會，能符合我和艾倫所有需求；就個人來說，則是每年都有機會爭冠。」

30歲克蕭生涯至今都效力道奇，2008年升大聯盟後，隨即成主力，抱回3座國聯塞揚獎、1次國聯年度MVP、7度入選明星賽，享盡所有榮耀，獨缺1枚冠軍戒，繼續待在連6年稱霸國聯西區的道奇，還有機會再拚，彌補近2年在世界大賽飲恨的遺憾。

背傷困擾 球威球速下滑

只是，克蕭近3年受背傷所擾，沒有完整球季，本季先發26場、161.1局，僅拿9勝（5敗），更是2009年後首次未達單季10勝，球威和球速下滑也屢遭質疑。面對批評，克蕭說：「特別是今年，很多人說我衰退、表現不如過往出色，很期待能證明這些人錯了，我相信這3年還是能像以前一樣好。」