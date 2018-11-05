前進東奧》國家隊總教練 林宗成︰已有2、3個人選

棒協秘書長林宗成（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕棒協昨宴請國內四級棒球12支代表隊選手，針對前進東京奧運國家隊教頭難產一事，棒協秘書長林宗成強調，這2天會聯絡中職，找時間開會討論，希望這個月教頭人選能順利產生，及早就位。

棒球暌違12年重返奧運，2020年東京奧運扣除地主國日本，僅剩5張門票，明年12強賽台灣名次必須高於南韓、澳洲才能搶下東奧門票，否則就要在同年亞錦賽名次高於南韓，再參加2020年外卡資格賽，爭取最後1張門票，難度相當高。

主辦國際賽權利在棒協

去年經典賽結束後，原本要選出前進東京奧運台灣隊教頭，因故延至世大運後，今年棒協理事長改選、亞運結束後等2個時間點，也預定會產生人選，仍只聞樓梯響，8月新任棒協理事長辜仲諒表示，10月底會有結果，但已11月仍難產，等於拖了1年多。

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須專任、職棒及國際賽經驗

林宗成說，這次遴選國家隊教頭棒協有2、3個人選，條件必須符合專任、具職棒資歷和國際賽經驗等3條件，外籍教頭不在考量範圍內，任期至東奧結束，他強調，一級國際賽事組、訓、賽委託中職處理，在台主辦國際賽權利仍在棒協。

過去幾年一級國際賽事國家隊總教練，都由體育署、棒協、中職3方協調，林宗成表示，體育署已表達這次直接由棒協和中職討論，對教頭人選樂觀其成。

棒協理事長辜仲諒昨慶功宴上恭喜桃猿封王，並請桃猿選手林樺慶、賴智垣起立接受鼓掌，他也特別感謝亞運國家隊教頭許順益，相隔12年台灣終於贏南韓，振奮人心。