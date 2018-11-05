前進東奧》林宗成頻放話 劉玠廷︰不合邏輯、沒誠意

桃猿領隊劉玠廷（資料照）

〔記者倪婉君／桃園報導〕在昨天桃猿舉辦封王遊行的喜悅中，領隊劉玠廷回應國家隊教頭議題時仍不免嚴肅，並認為棒協秘書長林宗成近來對於棒協主辦比賽或是國家隊教頭人選等說法，是看不出協商誠意且不合邏輯的發言。

中職有組、訓、賽權利

對於國家隊一級賽事的協商，劉玠廷認為既然中職、棒協雙方要談，就要很有誠意地去做，「但從林秘書長的發言，我看不出有想要協商的誠意。」

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林宗成之前曾向媒體表示，棒協有意爭取奧運最終資格賽以台北大巨蛋為主場，昨也提到棒協對於國家隊教頭已有2、3個人選，這些都讓劉玠廷感到不解。

「對於仍有爭議的主辦比賽權利部分，我們暫且不提，但對於已有共識的部分，也就是中職擁有一級國際賽事組、訓、賽權利的部分，我不得不說林秘書長的說法不合邏輯。」劉玠廷認為既然教練團的組成、球員的訓練由中職負責，「棒協有什麼資格對於中職的權利說三道四？」

對於林宗成表示「主辦國際賽權利在棒協」、「國家隊總教練需符合3要件」，中職秘書長馮勝賢昨也說明聯盟立場，他表示對於林秘書長的個人看法予以尊重，但認為已破壞雙方協商過程中的互信，並表示：「國家隊總教練應由中職來找。」

馮勝賢表示，中職會長吳志揚和棒協理事長辜仲諒、體育署長高俊雄之前已有初步的意見交換，是朝正面的方向去走，且中職立場也已清楚表達給辜仲諒的幕僚知道，「其實和林秘書長所說（主辦國際賽權利在棒協）已有出入。」