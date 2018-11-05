豪哥「不看人」傳球 3鷹合擊滅「火」

老鷹老將卡特投進關鍵跳投，助隊拉開分差，終場以123：118澆熄熱火。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕老鷹隊昨天「老中青」連線奏效，新秀T.楊恩傳出生涯最高15次助攻，中生代林書豪也頻傳好球，最後由全聯盟最年長老將卡特投進關鍵跳投，拉開分差，老鷹終場以123：118澆熄熱火，中止近期4連敗。

老鷹新秀T.楊恩（右）傳出生涯最高15次助攻，也繳出全隊最高的24分，助隊擊敗熱火。（美聯社）

豪哥精采助攻 官方推特選為好球

林書豪昨從替補出發，出賽16分鐘，貢獻6分、4助攻與0失誤，不同於前役猛砍23分，林書豪改以傳球幫助球隊，上半場豪哥一記「不看人」傳球，讓隊友戴德蒙直搗禁區上籃，這一段精彩表現也被NBA官方推特選為好球。林書豪助攻集中於次節，看得出他無私打法，看到隊友空檔，毫不猶豫傳球。

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T.楊恩則差點流出時代的眼淚，繳出全隊最高24分與15次助攻，末節剩2分39秒，他傳球給卡特，這位41歲老飛人寶刀未老，後仰跳投命中，突破118平手僵局，貝茲莫接著也貢獻2分， 奠定勝基。

「我想不只我，可能在場所有人都想起了卡特過去的比賽畫面。」T.楊恩把贏球歸功於這位資深老鳥。

「最老」卡特 關鍵跳投致勝

卡特昨把先發位子讓給菜鳥史佩爾曼，總教練皮爾斯表示，這就是職業球員的風範，造就史佩爾曼生涯首度先發，獲得寶貴經驗。

即將退役的熱火隊好手魏德昨攻下球隊替補最高的19分，儘管不是勝利的一方，賽後他跟卡特互換球衣，也留下難得的英雄惜英雄合影。