主場6戰全勝 恩比德贏球嗆人

歐拉迪波（中）飆24分、12籃板，率溜馬逆轉勝。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部明星鋒衛各自在家中發威，恩比德延續前役狂轟41分的火燙手感，率七六人守護主場6戰全勝；至於歐拉迪波則對來犯的塞爾提克投進逆轉三分彈，並抄下對手最後一擊，攻守俱佳力助溜馬驚險3連勝。

恩比德（左）昨天砍下全場最高39分、17籃板，率七六人擊敗活塞。（美聯社）

「推特王」恩比德禁區一柱擎天，包辦39分、17籃板、2火鍋，狠狠把活塞中鋒卓蒙德比下去，七六人109：99贏球，也回報上月延長賽輸球之仇。恩比德又在推特發文嘲諷手下敗將：「我在卓蒙德大腦裡有許多房產，我還會繼續蓋更多房子。」原來上回客場惜敗後恩比德就嗆聲：「我認為我在他腦中蓋很多房產，我們輸了，所以我不該說任何垃圾話，但他知道他守不住我。」

如今卓蒙德慘遭壓制，上場21分鐘，僅得8分、9籃板，且5犯有4次集中上半場，難怪他痛批裁判執法影響表現，「這就像要你把手放背後打球，不能碰到任何人，他們現在就是這樣吹判，我得做出調整，這樣真的很難打。」

歐拉迪波讀秒破網 終止綠衫軍4連勝

此外，溜馬主場與塞爾提克陷入苦戰，歐拉迪波關鍵時刻挺身而出，先在倒數29秒2罰俱中，最後3.4秒三分球破網，加上神來抄截，助東道主102：101翻盤，也終止綠衫軍4連勝。歐拉迪波斬獲全場最高24分、12籃板，還用雙手指向地板，霸氣宣告：「這是我的城市！」更令自家球迷歡聲雷動。

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