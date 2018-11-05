瑞典桌球公開賽》林昀儒╱廖振珽 拍下地主摘首冠

林昀儒與廖振珽奪瑞典桌球公開賽男雙冠軍，二人賽後合影。（取自ITTF臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018年瑞典桌球公開賽男雙決賽昨登場，台灣小將林昀儒和「山豬」廖振珽聯手，和地主法爾克／卡爾森激戰5局後，以3：2驚險勝出，為兩人合拍以來首冠。

林昀儒（中）與廖振珽（右，）奪瑞典桌球公開賽男雙冠軍。（法新社）

「廖林配」在瑞典公開賽一路過關斬將，先擊敗泰國組合，並在8強戰解決難纏的「南北韓聯軍」張禹珍／咸有成，4強賽再以3：1逆轉英國組合金克霍爾／皮契福德，殺進冠軍戰，氣勢頗佳。

聽牌後遇亂流 激戰5局險勝

面對從未交手的瑞典組合，首局「廖林配」先以10：12落敗，但兩人不畏對手人高馬大，及大批瑞典球迷的加油聲，在2、3局皆以11：8獲勝，率先聽牌；第4局卻遇亂流讓對手以11：6扳平。眼看地主在決勝局逼平戰成「丟士」，寶島組合展現強心臟連續搶分，最終以13：11在驚濤駭浪中，勇奪合作以來首冠。

滿場瑞典球迷 林昀儒淡定

林昀儒／廖振珽為台灣新生代男雙搭檔，今年首度合拍就在世界桌球巡迴賽4度闖進4強，不過前3次都卡關，在4強止步，這次終於跨過「4強障礙」在瑞典封王，廖振珽開心地說：「在今年的最後兩站終於奪冠，真的很開心，這是我們第1年搭配，有越來越好的趨勢。」

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17歲小將林昀儒今年在亞運桌球男團賽中扳倒中國好手王楚欽，表現令人驚艷，這次瑞典公開賽男單雖在16強止步，男雙卻和搭檔廖振珽寫下驚奇，面對滿場的瑞典球迷，林昀儒淡定地表示，「沒有特別壓力，就一個球一個球慢慢打。」

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