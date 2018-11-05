巴黎名人賽》喬帥輸黑馬銀恨 中斷22連勝

喬科維奇（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎名人男網決賽大爆冷門，第2種子喬科維奇功虧一簣，5：7、4：6不敵俄國新秀卡查諾夫，喬帥22連勝意外被中斷，也讓首闖千分大賽壓軸的非種子大黑馬搶走冠軍。

卡查諾夫（歐新社）

4強贏費爸 後繼無力

由於西班牙「蠻牛」納達爾本站因腹肌拉傷退賽，已讓坐二望一的喬帥，天助自助重返全球龍頭寶座，準決賽他又撐過逾3小時龍爭虎鬥，3盤險勝年長6歲瑞士老將費德爾，塞爾維亞名將暫時卡住費爸百冠美夢、完成對戰4連勝，也把當代雙雄交手紀錄改寫為25勝22負。

正當各界一面倒看好氣勢如虹的喬帥，冠軍戰卻跌破眾人眼鏡，近來不敗氣勢正旺的回鍋球王，面對年輕9歲、身高198公分的卡查諾夫陷入苦戰。開賽喬帥化解重砲轟炸，第4局率先突破，但錯失3：1領先，失誤連連遭回破、連搶10分咬上，關鍵第11局俄國悍將再度突破，後來居上先馳得盤。

擅長接發球的喬帥，次盤仍苦苦掙扎，第3局發球失守，讓打法強勢的卡查諾夫3：1拉開差距。空檔頻拿紙巾擤鼻涕的喬帥，一路挨打時疲態盡露，第7局歷經「丟士」拉鋸雖驚險保發，卻也撼動不了後輩兇猛發球局，雙方互保僵持不下，只能坐視卡查諾夫直落2攻頂。

請繼續往下閱讀...

喬帥無緣第5度在此笑捧金盃，為自己慶賀王者再臨，下半季自辛辛那提名人賽帶起的22連勝也宣告結束，目前千分等級名人大賽冠軍數仍停在32座，未能追平史上最多33座的納達爾。