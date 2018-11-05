杜哈體操世錦賽》唐嘉鴻單槓第5 夢想笑「奧」江湖

唐嘉鴻 唐嘉鴻（法新社資料照）

〔記者林岳甫／台北—杜哈電話採訪報導〕2018年杜哈世界體操錦標賽昨畫下句點，22歲台灣好手唐嘉鴻在單槓決賽以14.266分獲第5名，即使無緣獎牌，他與教練翁士航已擬定備戰方向，要在明年世錦賽、後年奧運證明自己。

荷蘭32歲老將松德蘭德是2012年奧運單槓金牌，以15.100分，贏得生涯第3面世錦賽單槓金牌，日本內村航平14.800分摘銀，銅牌為美國米庫拉克14.533分。

相隔一年 成績大躍進

唐嘉鴻去年首次參與世錦賽，在單槓資格賽僅12.200分排72名，至今手機中還存有上屆比賽影片。他直呼，「去年實力差很多，現在的我好像好一些。」

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教練：回台加強動作難度

二度登上世錦賽，唐嘉鴻已是亞運單槓金牌、地板銀牌，開始相信自己的實力。他在單槓資格賽以第7名晉級；決賽搬出難度6.100分套路，因過程中動作有瑕疵，完成分僅8.166分，以0.267分些微差距與獎牌失之交臂。

翁士航認為，唐嘉鴻去年、今年最大差別是相信自己技術，不畏懼大場面，唯獨欠缺更好技術，回台灣會提升動作難度，將難度升至6.500，在未來證明愛徒能在世界舞台站穩腳步。

至於搶2020年東京奧運門票，唐嘉鴻將備戰全能項目，力拚明年世錦賽取得全能前12名，進軍奧運；視為奪牌重點的單槓，將按部就班訓練，期待在奧運開花結果獲亮眼成績。