暴龍雷納德「養生」 開賽照打趴湖人

湖人第一節就落後暴龍達31分，「大帝」詹姆斯（右二）也難挽回頹勢。（法新社）

暴龍伊巴卡（右）飆出例行賽生涯新高34分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「新龍王」雷納德昨雖未登場，伊巴卡挺身而出砍下生涯新高34分，率暴龍在客場以121：107力挫有詹姆斯坐鎮的湖人。

首節落後31分 湖人隊史最慘

暴龍首節豪取42分，湖人一度落後達31分，這也是NBA近20季以來首支在主場第1節落後30分以上的球隊；而湖人首節打完以17：42落後，也是自設立進攻計時以來隊史最糟紀錄。

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眼看球隊寫下難堪紀錄，詹姆斯坦言，球隊防守令人失望，且對手一開賽就給他們迎頭痛擊，很難追回來，「今天我們很多地方可以做得更好，而不是讓對手想去哪裡就去哪裡，打得很自在。」

湖人主帥華頓稱讚暴龍表現出色，確實為聯盟強權，也希望球員記取教訓。庫茲馬攻下全隊最高24分，詹姆斯進帳18分。

前14投14中 伊巴卡飆34分

為了保護傷癒復出的雷納德，今年開季至今，他暫時不會背靠背出賽，昨他也高掛免戰牌。但暴龍攻勢依然凶猛，伊巴卡飆出例行賽生涯新高34分，且前14次出手全命中，也是繼歐尼爾在2006年後首位達成這項紀錄的球員。

伊巴卡表示，知道雷納德不會上場，只是想盡自己所能幫助球隊，「更重要的是，我們拿下一場勝利。」不僅伊巴卡表現亮眼，羅利攻下21分、外加15助攻，也追平自己在暴龍時期最多助攻紀錄。