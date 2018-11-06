李啟億掌裕隆 最想要的不是冠軍

雙洋將桑尼（中）、湯瑪斯（左）及本土好手呂政儒（右）將是裕隆新賽季得分主力。（記者林岳甫攝）

裕隆新領隊孟慶杭（左）與新任執行教練李啟億。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第16季SBL熱身賽將於週三在彰化體育館開戰，上季例行賽龍頭裕隆昨先在自家球場公開「雙洋將」桑尼、湯瑪斯，兩人將和呂政儒率隊在新賽季挑戰隊史第5座總冠軍。

盼主力健康 才有本錢衝擊

裕隆上季例行賽排名第1，季後賽次輪卻因呂政儒、周士淵受傷，遭富邦勇士淘汰，執行教練魏永泰季後交出兵符，由李啟億接任。

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李啟億自球員退役後就在裕隆當助理教練，如今將站上第一線負責臨場調度，表示會努力在短時間內適應角色轉變。至於他最大的希望並非冠軍，反而求主力健康，他說：「只要球員健康，我們拿總冠軍就一定有機會。」

新洋將桑尼 向陳盈駿取經

SBL進入雙洋將時代，在巴勒斯坦籃壇地位崇高的205公分桑尼，國際賽代表作是2015年亞錦賽以關鍵「三分打」率巴國扳倒前NBA球員布拉契坐鎮的菲律賓。

桑尼上季效力CBA廣州龍獅，場均貢獻21.2分、11.7籃板及1.1顆三分球。他來台前曾向龍獅隊友陳盈駿打探台灣，加入裕隆後發現球隊進攻速度快，正是他最愛的球風，相信能很快適應。至於195公分的湯瑪斯，今年代表加拿大打瓊斯盃，因留有大鬍子而被稱為「加國哈登」。

裕隆將於週四熱身賽對金酒、週六碰達欣，李啟億透露，兩場比賽是桑尼、湯瑪斯與陣中本土培養默契的最佳時刻，依兩人身手，應能很快適應SBL。