大聯盟金手套》艾倫納多6「金」奇 內野第1人

2018大聯盟金手套名單

6連霸壯舉 苦練來的

紅雀捕手莫里納第9度獲金手套。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟昨公布2聯盟金手套得主，其中27歲的洛磯球星艾倫納多完成國聯三壘手金手套6連霸壯舉，成為史上第1位生涯前6年都拿金手套的內野手，且原因無他，就是苦練出來的。

洛磯艾倫納多完成國聯三壘手金手套6連霸，是史上第1位生涯前6年都拿金手套的內野手。（資料照）

紅雀莫里納 第9度獲獎

大聯盟昨發出18座金手套，其中紅襪和勇士各有3名球員拿獎，是獲金手套最多的球隊。在個人方面，除了艾倫納多繼續稱霸三壘外，紅雀捕手莫里納則是第9度獲獎，太空人王牌凱可也擠下洋基田中將大，拿下近5年的第4座投手金手套。

艾倫納多刷新洛磯隊史得獎紀錄，也繼續向鈴木一朗自2001年加盟水手後連10年奪外野手金手套的神鬼紀錄邁進。艾倫納多的成功絕非偶然，洛磯教頭布拉克去年就分享過一段故事。

布拉克去年初掌洛磯兵符，1月初時開了1小時車到加州大學爾灣分校去找艾瑞納多，原本只是想和這位新子弟兵練練球，餵球給他打擊。沒想到打擊練習完後，艾瑞納多又要求：「我想接幾顆滾地球。」

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這讓布拉克非常驚訝，因為在他15年的大聯盟球員生涯，以及去年第10年當總教練，他很了解球員的訓練課表。「很少大聯盟球員會在1月接滾地球的，因為2、3月春訓來時，就會有數千顆滾地球等著你。」布拉克說。

凱可擠下田中 4獲金手套

艾倫納多也曾是個守備普普的三壘手，他就說過：「在我高中時，球隊只注重打擊。」如今「磨」出金手套身手，他的高中同學查普曼目前效力運動家，則是今年美聯三壘手金手套得主。