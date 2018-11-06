中信盃》完封「去年冠軍」 豐田奪冠

中信盃全國棒球錦標賽，台東縣豐田國小以7連勝之姿奪冠。（中國信託慈善基金會提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經過5天激戰，第5屆中信盃全國棒球錦標賽昨落幕，台東縣豐田國小在少棒組冠軍戰以10：0完封去年冠軍新竹縣中山國小，以7連勝的紀錄抱回冠軍；豐田小將接下冠軍盃後，特別向教練和對手道謝，用正確的態度為今年賽事劃下完美句點。

由中國信託慈善基金會舉辦的中信盃，參賽隊伍包括接受「愛接棒計畫」所資助的全台23所青少棒、少棒。青少棒已於3日落幕，由高雄市橋頭國中奪冠。

拿下「最佳教練」的豐田教頭莊獻祥表示：「孩子們之前狀況較不穩定，來到中信盃之後特別加強訓練，這場有把能力完整展現出來，有這樣的成績很替孩子們開心！」

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豐田國小投手楊譁永最後一戰守住3局無失分，獲總冠軍戰MVP。本屆送出15K的立人國小投手陳宇翰獲三振王，冠軍隊的黃義傑拿下打擊獎與長打王、高士凱榮獲打點王，季軍隊關西國小范茗舜得到投手獎及最佳美技獎。

中信慈善基金會副董事長陳國世昨開球，並於賽後頒發冠軍盃，他提醒小球員們務必要信守棒球精神的態度，也別忘了要好好讀書。

在比賽之餘，今年特別舉辦金頭腦7局挑戰賽，透過闖關方式，將國文、英文、數學與棒球知識結合，最後結果出爐，第1名為新竹縣關西國中、第2名南投縣三光國中、第3名則是基隆市東光國小。

中信慈善基金會自2014年推動「愛接棒計畫」，提供資助學校的棒球隊軟硬體設備、教練師資及課後輔導費用，並邀資助學校參加移地訓練及中信盃全國棒球錦標賽。