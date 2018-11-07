率先10勝 暴龍、勇士東西稱霸

衛冕軍勇士昨靠著K.湯普森27分、杜蘭特22分、柯瑞19分，以117：101大勝灰熊，拉出本季最長8連勝；東部強權暴龍透過羅利穿針引線11次助攻，及板凳出發伊巴卡8投全進炙熱手感，以124：111氣走爵士，《自由體育》整理勇士、暴龍三大關鍵，看兩軍如何成為本季東、西部最快10勝隊伍。（記者林岳甫）

暴龍羅利（左二）目前以場均11.5次助攻，暫居聯盟助攻王。（今日美國）

暴龍篇

關鍵一：最棒助手 羅利能屈能伸

新加盟的雷納德毫無意外被視為暴龍新一哥，生涯總被低估的羅利只能續當副手，但他不怨嘆並稱職擔任進攻發動機，尤其雷納德輪休時，他能挺身而出，昨用17分、11助攻優異數據，率隊穩定向前行。

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羅利在暴龍效力7季場均17.8分與6助攻，屬進攻型控衛。本季場均17.9分火力不見衰退，最大蛻變是能串聯暴龍攻勢，目前平均送出11.5助攻，不僅暫居聯盟助攻王，至今連9場助攻上雙，更是隊史紀錄。

暴龍伊巴卡（右二）能攻擅守。（今日美國）

暴龍西亞卡姆（右）昨對爵士繳出16分。（今日美國）

關鍵二： 補火力 伊巴卡攻守有序

雷納德是暴龍得分王，而他缺陣4戰火力空缺，正好都交給防守見長的伊巴卡負責。

伊巴卡在2012、13年蟬聯阻攻王，生涯3度入選年度最佳防守陣容，屬於守優於攻球員。雷納德近兩場缺陣，伊巴卡共25次出手、命中23球，讓人見識不俗進攻能力。值得一提的是，雷納德出賽時，伊巴卡場均14.4分不搶一哥的風采，只要雷納德缺陣，他得分暴漲至24.3分。

關鍵三：兩代綠葉 戰力無縫接軌

24歲西亞卡姆及21歲阿努諾比是暴龍新生代好手，與31歲的D.格林扮演稱職綠葉。

西亞卡姆、阿努諾比運動能力出色，西亞卡姆本季被拔擢至先發，場均得分從上季7.3分升至11.7分。阿努諾比憑藉強悍防守及優異投籃穩定性，被主帥納斯點名有先發實力。老經驗的格林以防守、放冷箭聞名，目前場均投進2.7顆三分球為全隊最多。

勇士柯瑞本季前10場平均可投進超過5顆三分球。（今日美國）

勇士篇

關鍵一：柯瑞三分球 神乎其技

勇士能在聯盟呼風喚雨，「萌神」柯瑞為頭號功臣，即使昨他17投6中手感低迷，但本季場均31.3分、5.4籃板、6.1助攻及5.6顆三分球，前10場狀況僅次於創下單季402顆三分球的2015-16賽季。

柯瑞15-16賽季前10戰場均33.3分、5.6助攻及5.3籃板，助勇士寫下瘋狂的開季24連勝。如今，柯瑞又憑藉強大三分球實力，暫居聯盟得分王，只要他維持健康並延續手感，勇士三連霸指日可待。

關鍵二：K湯、杜蘭特 伺機爆發

除了柯瑞令對手頭疼，杜蘭特及K.湯普森也輪流發揮，即使柯瑞陷低潮，2人也能接管戰局。

上個月對尼克，柯瑞手感並不差，勇士卻難以拉開比分，身為聯盟最強小前鋒之一的杜蘭特，在末節挺身而出單節轟25分、全場進帳41分，率隊帶走勝利。湯普森昨轟進全隊最高27分，彌補柯瑞低迷手感，他日前創下單場14顆三分球新猷，只要準起來對手都難以招架。

關鍵三：「一波流」對手難以招架

勇士昨上半場與灰熊戰成58：58平手，第三節以34：15攻勢奠定勝基，再度展現「一波流」的必殺技。

勇士本季場均攻下123.5分高居聯盟第1，其中5次單節逾40分的爆量得分更是強悍。日前對公牛一戰，勇士首節轟44分、次節再奪48分，以兩次一波流打趴對手，也締造隊史半場得分紀錄。

勇士杜蘭特昨對灰熊貢獻22分。（美聯社）

勇士K.湯普森（右）本季曾創下單場14顆三分球的驚人紀錄。（今日美國）