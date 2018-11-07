SBL熱身賽今開打 雙洋將比大咖

2018/11/07 06:00

台銀洋將史密斯（右一）曾和林書豪一同效力NBA火箭隊。（中央社）

台啤洋將艾德（右）去年瓊斯盃單場狂飆50分。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕首度推動雙洋將制度的第16季SBL籃球聯賽17日正式點燃戰火，為期5天的熱身賽今天在彰化體育館展開，各隊躍躍欲試，先前唯一尚未正式登錄洋將的金酒，也緊急找來上季台啤舊將夏普救火。

隨著雙洋將制度實施，SBL「大號洋將」時代畫下句點，台灣也是東亞地區最後實行雙洋將的聯盟，日本B聯盟目前三外援、中國CBA雙洋將、南韓KBL也開放兩外援。台灣採兩外援身高加總不得超過405公分，南韓更特殊，為了不破壞整體節奏，中鋒身高不能超過200公分。

艾德擁有單場50分身手

熱身賽將由台啤、台銀之役揭開序幕，兩隊雙外援風格截然不同，台啤兩名洋將都來自歐洲，艾德是立陶宛瘋狂射手，約瑟夫則是烏克蘭籍。

台灣球迷對艾德並不陌生，去年瓊斯盃他創下當屆單場最高得分50分，獲邀到璞園測試，幫橘軍出賽觀護盃、超級8等賽事，最終仍無緣披上璞園戰袍，今年他將效力台啤。

史密斯是林書豪前隊友

台銀洋將史密斯來自美國加州，曾待過NBA火箭、灰狼與獨行俠，火箭時期跟林書豪是隊友，也讓台灣球迷對他多一些認識，可望與選秀狀元陳昱瑞颳起新一波紅色旋風。

球迷期盼的「史上最大咖」達欣外援梅約已解決護照問題，將如期抵台，但將缺席熱身賽。

相關關鍵字： SBL 史密斯 艾德 SBL熱身賽 雙洋將

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