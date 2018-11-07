台日交流賽》台日今對決 23歲左投「生死鬥」

台日交流賽今下午5時15分開戰，台灣派出左投江辰晏先發。（特派記者郭羿婕攝）

江辰晏對上笠原祥太郎

日本隊也推左投應戰，由笠原祥太郎先發。（特派記者郭羿婕攝）

林祐樂蹲捕搭配江辰晏先發，希望能擊敗日本武士。 （特派記者郭羿婕攝）

台灣隊先發陣容

日武士隊與台、美職對抗賽

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕台日交流賽將於台灣時間今天下午5時15分開戰，兩隊不約而同派出23歲左投，由江辰晏對上笠原祥太郎，第4棒則是中職打擊王陳俊秀、洋聯全壘打王山川穗高互拚砲火，雙方都要全力搶勝。FOX體育台、CPBLTV、愛爾達體育2台直播。

4番陳俊秀VS山川穗高

中職聯隊今將換上去年亞冠賽的黑、白色系戰袍，昨先穿藍、黑系的新球衣，和日本武士隊先後在比賽場地福岡巨蛋練習，熟悉場地也強化默契，再由總教練「蔗總」黃甘霖排出最佳陣容。

請繼續往下閱讀...

中職聯隊在台灣大賽一結束即赴日，考量狀況和搭檔默契後，決定讓江辰晏先發，搭配同樣來自獅隊的捕手林祐樂，蔗總說：「近況看起來是辰晏比施子謙好，又是左投，有助短期比賽；讓祐樂蹲捕是因為他和辰晏配合度應該會比較好，林泓育就打DH，加強火力。」

10投應戰 一有狀況就換

這是江辰晏進職棒後首度對戰日本，他很期待，「日本隊選球、攻擊都比一般打者仔細，所以要謹慎投，他們棒子也黏，不太好三振。」

江辰晏局數不設限，蔗總說，帶了10名投手，一有狀況，只要牛棚準備好就馬上銜接；至於策略，江辰晏說：「聽捕手就好，平常怎麼丟，比賽就怎麼丟。」

日本隊由中日龍「二年級生」笠原祥太郎掛帥，本季出賽20場拿下6勝4敗、防禦率4.14，首度入選國家隊，也首次對上台灣球員，監督稻葉篤紀說：「左投在國際賽非常重要，笠原優勢是變速球，也想觀察他的能力。」

笠原對台灣隊熟悉度是0，江辰晏最有印象的打者則是西武捕手森友哉，兩人都打過2013年U18世界盃棒球賽。