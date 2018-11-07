美聯新人王呼聲 大谷勝洋基雙雄

洋基新秀托雷斯同榜競爭美聯新人王。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟昨公布由全美棒球記者協會（BBWAA）票選的4大獎項決選名單，包括年度新人王、最佳總教練、塞揚獎及年度MVP都將在下週陸續出爐；2聯盟新人王將於13日率先公布，天使大谷翔平可望成為史上第4位日籍新人王。

天使大谷翔平可望成為史上第4位大聯盟日籍新人王。（資料照，法新社）

洋基新秀安杜哈爾同榜競爭美聯新人王。（資料照，法新社）

大聯盟個人獎項決選3人名單

24歲的「二刀流」大谷翔平今年在大聯盟造成旋風，他將和洋基2大內野新秀安杜哈爾、托雷斯競爭。儘管洋基老闆史坦布瑞納之前投了自家球員安杜哈爾一票，還斷言新人王不是大谷，但美媒普遍看好大谷會得獎。

「二刀流」旋風加分

NBC運動網記者貝爾就認為，儘管大谷因投、打雙棲影響到打席數僅367個，但他的加權上壘率（WOBA）3成90比安杜哈爾的3成61、托雷斯的3成49都高。大谷的投球表現也替自己「加分」，累計10場先發4勝2敗、防禦率3.31，讓他成為今年大聯盟最獨一無二的球員。

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可望成第4位日籍新人王

大谷可望繼1995年的野茂英雄、2000年的佐佐木主浩、2001年的鈴木一朗，成為史上第4位日籍新人王。此外，大谷的右手在季後動完刀，昨也傳出復元順利的好消息，天使總經理艾普勒表示大谷的手已幾乎能完全伸展。

國聯新人王部分，國民19歲菜鳥索托和勇士20歲阿庫尼亞的呼聲都很高。其他像美聯塞揚獎能否由太空人35歲韋蘭德第2度獲獎，國聯塞揚獎是否落入大都會王牌德葛隆手裡，且2聯盟MVP是否毫無懸念地由紅襪貝茲及釀酒人耶利奇抱走，都將在下週陸續揭曉。