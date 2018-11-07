美聯年度最佳教頭 柯拉恐敗陣

紅襪教頭柯拉恐無緣年度最佳教頭。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在成為史上第5位菜鳥冠軍教頭後，43歲的柯拉能否再登上年度最佳總教練寶座？答案可能是否定的，但這位史上首位波多黎各籍的冠軍教頭，在紅襪球員心中已是NO.1。

運動家梅爾文可望獲獎

由全美棒球記者協會（BBWAA）票選的大聯盟年度獎項，在季後賽開打之前就已投票，一般認為今年率紅襪奪下隊史第9冠的柯拉，可能會在年度總教練獎項敗給運動家的梅爾文。儘管柯拉帶領紅襪打出108勝的隊史最佳例行賽戰績，但梅爾文讓運動家從去年75勝到今年97勝，帶兵功力實屬一流。

或許柯拉無法得獎，但對紅襪來說，這位初掌兵符就改變紅襪文化的教頭，已是最佳總教練。柯拉將球員擺在第1位，在上任之初就告訴球員：「不管如何，我都會努力展現最真的一面，你們也可以隨時來找我。」

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柯拉要球員叫他「A.C.」，他也會主動和球員培養關係，「有些人可能認為跨過教練和球員間的那條線並不妥，但我從另外一個角度去看，也從中發掘出每個球員的長處。」

紅襪內野手霍特就說：「我認為他對我們的信任，讓我們可以不必為結果煩惱，能自在地上場比賽。」就這樣，紅襪從例行賽到季後賽共拿了119勝，也成為柯總的最佳成績單。