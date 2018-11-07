轉隊費太高 林益全難行使「自由」

悍將林益全若想以自由球員身分轉隊，難度很高。（資料照）

13人符合自由球員資格

中職2018年自由球員年齡

〔記者徐正揚／台北報導〕中職聯盟前天公告2018年取得自由球員、旅外球員權利資格的選手，符合自由球員資格者有13人，因隊數太少造成需求極低，最有可能的富邦悍將林益全卡在轉隊費太高，恐怕今年無人行使這項權利。

從年齡與成績這2個條件來檢視，13人中以林泓育、林益全最受矚目，由於林泓育日前表示續留桃猿是最好的選擇，猿隊領隊劉玠廷也有極高意願留人，A級自由球員只剩林益全，但他想以自由球員轉隊的難度更高。

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林益全去年季前與悍將簽下2年合約，取得自由球員的時間延後到今年季後，但他今年月薪高達80萬元，轉隊費（年薪的125%）是天價的1200萬元，比中信兄弟前年網羅林智勝、鄭達鴻共支付1170萬元還多，成為他以自由球員轉隊的最大障礙。

經紀公司代表林世民指出，林益全季後除了休息陪伴家人外，也進行簡單的自主訓練，公司預計這2天與他詳談，聽取他對是否行使自由球員的想法，經過充分討論與分析後才會做出對他最好的決定。

王鏡銘可能也卡在錢關

CP值最高的應是去年在兄弟晉升40萬元級、今年在悍將才領11萬元的張正偉，但他去年季後陷入一連串風波，其他3隊在外野手的需求並不高；同是32歲的王鏡銘條件也還不錯，但他今年月薪36萬元，其他3隊未必肯花540萬元轉隊費，網羅「1局限定」的中繼右投。