自由球員轉隊 恐等高中選秀球員

兄弟陳子豪最快4年後可挑戰自由球員轉隊。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕在中職公告2018年取得自由球員資格的13人中，有6人的年齡從35歲起跳，有球評認為，想繼2016年後再有自由球員轉隊，恐怕只能指望高中畢業球員，最快4年後由陳子豪率先挑戰。

不具名的球評認為，由於累計達到9個球季的規定，中職球員取得自由球員資格的年齡普遍偏高，致使自由球員名單很難擺脫「待退球員名單」的觀感，建議聯盟應再縮短取得資格的年限。

中職的自由球員辦法是2009年訂出來的，到今年剛好滿9年，正好等於取得資格的年限，結果只有林智勝、鄭達鴻2個人轉隊成功，是應該再做點調整了。

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9年只有2人轉隊成功

經紀人林世民指出，根據球員工會去年公布的資料，中職球員退役平均年資僅4.5年，卻要花2倍時間才能取得自由球員資格，經紀公司都覺得應可再作討論，在維持轉隊費補償母隊前提下，建議聯盟參考日、韓職棒改採階段或分級制。

林世民說：「我們的自由球員辦法是參考日、韓的，是否可以跟著他們修改？譬如滿6年就能行使，轉隊費是原有年薪1.25倍，滿7、8年就遞減，但都有1個倍數，滿9年完全不用，或是依據年薪去分級，A、B級有倍數不同的轉隊費，C級完全不用。」

有球評認為，從現役球員年資來看，明年張志豪、郭嚴文、林宥穎也許有機會，前2位都卡在月薪都不低，再來要等4年後才27歲的陳子豪與5年後才28歲的梁家榮。

桃猿昨向聯盟提出王柏融旅外球員權利資格的申請，王柏融的旅外程序正式啟動。球評認為，王柏融若未能旅外，5年後才30歲的行情將是頂級，也會卡在轉隊費太高。