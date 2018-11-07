黑豹旗》僑泰被穀保扣倒 遲駿霖投三振就爽

穀保中心打者岳政華敲出3安猛打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕僑泰中學昨在黑豹旗32強賽雖然被穀保家商扣倒，提前於5局以0：16輸球，林益名和謝家瑋各擊出1支安打，遲駿霖投出1次三振，都讓他們終身難忘。

僑泰遲駿霖昨投出三振，感覺就是爽。（記者林正堃攝）

遲駿霖投出生涯最快的132公里球速，第4局用1個130公里直球讓穀保林子崴揮棒落空。他說，雖然當時大幅落後，投手還是要展現霸氣，能三振甲組球員感覺就是爽。

遲駿霖在甲組球隊新社高中打到高一，他表示，當時自認實力和頂尖的甲組球員還是有段落差，想要學個一技之長，就轉到僑泰念汽修科技能班，高三這一年已開始在修車廠實習，畢業後就會開始上班，若有機會希望可繼續打乙組球隊。

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穀保李慶隆先發2局連續解決6名打者，包括4次三振，第3局換上曾宥叡，林益名打出反方向的右外野平飛安打，2出局後靠著謝家瑋的德州安打跑上三壘，可惜並未能攻下分數。

林益名、謝家瑋難忘敲安

僑泰3連勝晉級32強，林益名和謝家瑋前3戰都有安打，但能從青棒強權穀保手中敲安，他們都格外開心，感覺完全不一樣，可說是人生最重大的1支安打。

穀保中心打線岳政華、蔡佳諺和林吳晉瑋都打出3安打、3打點，不過，總教練周宗志對球隊整體表現並不滿意。

周宗志表示，打者對直球的掌握度並不好，雖然剛打完長華盃，選手有些疲勞，但不能當成藉口，往後的比賽強度越來越高，必須拿出最好的表現。