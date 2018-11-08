黑豹旗》2次本壘觸殺陽明 彰藝隔4年再闖16強

牛霨誌2次外野長傳本壘助殺，成功撲滅陽明反攻氣勢。（記者林正堃攝）

牛霨誌助殺 並敲超前分

〔記者吳清正／台北報導〕彰藝高中羅聖凱先發7局只失2分，許子恩打出3支安打，牛霨誌兩度外野長傳本壘助殺，彰藝以4：2力克陽明高中，暌違4年再度打進黑豹旗青棒賽16強。

彰藝曾贏得2013年第1屆黑豹旗第7名，之後連續4年未能打進16強，彰藝總教練劉政儐表示，今年目標至少要進8強，希望能突破隊史最佳戰績。

請繼續往下閱讀...

後援2局 楊秉毓勝投

第2局彰藝先靠著觸身球上壘，許子恩安打，鄭舜隆觸擊造成陽明失誤，楊秉毓安打先馳得點，林幀高飛犧牲打追加1分，取得2：0領先。

陽明在第6局展開反攻，靠著四壞球上壘後，張弘旻安打扳回1分，2出局後李承樺安打攻下追平分，但是原二壘跑者陳品源被右外野手牛霨誌長傳本壘觸殺，未能一舉超前。

8局上陽明又有大好得分機會，張弘旻擊出二壘打，張皓的右外野飛球造成牛霨誌失誤，但牛霨誌馬上將功贖罪，再度長傳本壘觸殺跑者，下半局彰藝率先上場的鄧煥衡安打，靠著失誤和觸擊推進到三壘，牛霨誌的高彈跳球換回超前分，謝旻軒再安打攻下保險分，以4：2獲勝。

彰藝先發游擊手楊秉毓第8局登板後援，投2局無失分拿下勝投，只被擊出1支安打。

彰藝許子恩單場3安。（記者林正堃攝）

彰藝謝旻軒打回保險分。（記者林正堃攝）