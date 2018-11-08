擊沉日國家隊 台灣不好惹！

陳傑憲昨役有安打演出，賽前接受日媒訪問還以日文應答，令日媒眼睛一亮。（中職提供）

藍寅倫、陳俊秀開轟

歷年台日交流賽戰果

陳俊秀8局上追加陽春全壘打，讓台灣隊拉大勝分差。 （中職提供）

中職聯隊昨晚轟炸福岡巨蛋，藍寅倫在第5局轟出3分砲，再次震撼日武士。（中職提供）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕一戰限定的台日交流賽，中職聯隊昨晚再次轟炸福岡巨蛋，靠著藍寅倫3分砲、陳俊秀陽春彈，以6：5氣走日本武士隊，繼去年2月28日後又一次抗日成功。

中職聯隊一路壓著日本隊打，尤其5局上換上阪神左投岩貞祐太後，靠著郭永維、陳傑憲適時安打先拿2分，藍寅倫再補上左外野反方向3分全壘打，一口氣灌進5分。

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扛第3棒的陳俊秀第8局也轟陽春砲，加上投手群封鎖日本打線，前8局只讓對手擊出1安、無失分，儘管日本隊9局下連搶5分，中職聯隊仍以1分險勝。

「想打一場令球迷感動的球賽！」開賽前，中職聯隊總教練黃甘霖不斷重複這句話，結果真的令台灣球迷欣喜，在2萬8143人見證下獲勝。黃甘霖說，無論投手、攻擊都有適時貢獻，每人想贏球的企圖心強烈，上下一條心才能拿下勝利。

鄭凱文再見三振守勝

黃甘霖首次以主帥身分帶兵出征就拚出佳績，他說，雖是交流賽，對未來回母隊執教仍有幫助，對心理層面也是肯定，「但我不會因此滿足，相信還有不足的地方，希望能盡快改進。」

陳韻文第9局登板0.2局，被敲3安、投出2保送，被反攻5分，再由鄭凱文接手止血，以再見三振結束比賽。黃甘霖說，後面備著鄭凱文一有狀況就上場，「打到最後是有點緊張，韻文狀況有些不穩，希望他透過比賽可以更成長。」

左投江辰晏先發3局，再交給施子謙2局，都是精彩的無安打、無失分內容，由施子謙收下勝投。

震撼日武士 稻葉也盛讚

去年2月28日同樣在福岡巨蛋的台日交流賽，中職聯隊靠著王柏融砲轟則本昂大，以8：5擊退日本隊，昨晚再次讓對手震撼，連日本隊監督稻葉篤紀都盛讚台灣投打令人驚豔。

中職聯隊今午返台

中職聯隊今天將搭乘華航CI111班機，於中午12點30分抵達桃園機場第二航廈。