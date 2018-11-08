台征奧教頭難產 日媒滿滿問號

台日交流賽前，「蔗總」黃甘霖接受日媒訪問。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕邀請中職聯隊到福岡打台日交流賽，日本武士隊想得很遠，都是為了備戰2020年東京奧運，也對台灣準備情況很好奇，連日都有日媒繞著台灣隊奧運教頭等問題打轉。

日本隊監督稻葉篤紀早已啟動奧運備戰計畫，南韓也交給宣銅烈掌兵符，相較之下，台灣隊主帥依舊難產，日本記者以為黃甘霖將領軍繼續征戰東京奧運，這2天訪問都提到相關問題，對台灣隊總教練人選有滿滿問號。

對此，黃甘霖只能回答，台日狀況不同，他的責任是把這批球員帶來日本，和日本國家隊頂尖球員交手，有助技術成長，也是為往後奧運準備。

請繼續往下閱讀...

去年台日賽、亞冠賽，黃甘霖只是教練團成員，今年首度以主帥身分帶兵出征，感覺大不同。他說，之前是輔助總教練，現在必須做好各面向才能幫助球員，在責任和判斷上完全不一樣。

當日媒問到如何讓台灣棒球更進步，黃甘霖也表示，如果還有機會，希望能和日本隊多打幾場交流賽，對選手心理層面有助益，台日彼此也一定希望亞洲棒球能更提升。

陳傑憲受訪撂日文 有亮點

日媒大陣仗訪問日本隊，也有記者特地找了中職聯隊球員資料，點名林泓育、陳傑憲等人受訪，好奇他們對日本投手的看法、整季成績出色的關鍵，陳傑憲還以日文應答，令日媒眼睛一亮。