「台盜壘王」對決「日本一鐵捕」 全場嗨爆

王威晨（左）雖遭甲斐強肩阻殺，但他仍非常享受比賽。（取自網路）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕當中職盜壘王王威晨，遇上阻殺超強的軟銀鐵捕甲斐拓也，這齣好戲昨晚在台日交流賽上演，儘管王威晨盜壘失敗，被甲斐強肩逮到，他仍非常享受。

日本武士隊鐵捕甲斐拓也成功阻殺中職盜壘王王威晨後，露出滿意笑容。（取自網路）

王威晨享受比賽

「觀眾想看我跑」

甲斐在日本大賽靠著連6次阻殺拿下MVP，成為育成選手出身的MVP第1人；到了國家隊，他仍是焦點，昨役第9局替補上陣，正好碰上預告想挑戰他的王威晨。

王威晨上場才發現，投捕搭檔換成央聯救援王山崎康晃和甲斐，他說：「他們動作和球速都很快，也投很多直球，都在150公里跑，所有條件對我不利，我還是要跑。」

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王威晨單場2安，包括9局上敲安，再試圖盜二壘，「我設定好攻擊的球，打出去即知安打，我知道觀眾想看我跑，甲斐也想跟我對決，跑的時候全場好大聲，能用盜壘跟甲斐對決，真的很滿足，失敗也代表我還有進步空間。」他笑說。

若加上甲斐在日本大賽連6次阻殺成功，這已是連7次，而王威晨今年以44盜榮登盜壘王，日本隊也知道他的快腿不容小覷，監督稻葉篤紀透露，投捕手都在提防，把球壓低以便抓他，演出成功阻殺。

連王威晨都以「天時地利人和」形容，親身體驗甲斐傳球後，他笑稱：「沒有多餘動作，真的好快，隊友也都說很快，真的很厲害。」