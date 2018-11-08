今起報名！高雄馬拉松 冠軍獎金升級至10萬

高雄馬拉松冠軍獎金升級至10萬。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第10屆高雄MIZUNO國際馬拉松明年2月17日元宵節前熱鬧開跑，高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，本屆為賽史里程碑，結合在地節慶活動，不但申請升級為白金賽事，國內全馬男、女子組第1名獎金，也從6萬元加碼至10萬元，歡迎各地跑者共襄盛舉。教育部政務次長、前高雄市教育局長范巽綠則說：「高雄市是我第2個家，很開心見證高雄馬拉松邁入10週年，規模逐年擴大，尤其沿線涵蓋許多古蹟遺址，是名副其實城市馬拉松。」大會今下午2點開放報名，額滿或至12月25日晚間23點59分截止，可洽伊貝特報名網（http://bao-ming.com/eb/www/index.php）。