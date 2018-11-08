中國信託形象影片「倆好球」YT排行NO1 一日教練上場

中國信託「倆好球」紀錄片獲YouTube最成功廣告暨「一日教練」活動照片一。（中國信託提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中國信託品牌形象廣告「倆好球」紀錄片拍攝宜蘭三星國小球員的生活點滴和辛苦，自推出以來獲得不少佳評，10月中旬中國信託就在三星國小舉辦贈球儀式，昨則推出「一日教練」活動，首站邀請中信兄弟二軍總教練林威助、投手陳柏豪，至台中市豐田國小棒球隊指導孩子們打球。

林威助、陳柏豪 首站赴豐田國小

老家在台中的林威助總教練不論球員時代或擔任職棒教頭，一向強調態度的重要性，他昨天也特別叮嚀小選手，希望他們能學到態度、禮儀，尊重父母、教練、球具，日後成為一流的職棒選手，用身教帶著少棒隊孩子們往夢想邁進。

「一日教練」活動遍及全台及離島，即日起將陸續走訪金門縣金寧國小、澎湖縣石泉國小、屏東縣前進國小、新竹縣關西國小等學校少棒隊，中信兄弟球星李振昌、王威晨、詹子賢、林書逸等人將陸續加入擔任一日教練，與中國信託一起以實際行動為台灣棒球及孩子教育一起努力，小球員們對於能近距離接受職棒明星的指導也都興奮無比。

請繼續往下閱讀...

Google台灣表示，「倆好球」紀錄片在宣傳上設計多元活動，影片中棒球隊小球員作詞演唱的主題曲「棒球小子」單曲 MV，和配合紀錄片推出的「百校贈球計畫」及「一日教練」票選活動，以影片為中心展開各式宣傳活動交互導量，8月上線以來，網路點閱突破1000萬人次，逾26萬人次按讚、留言及分享，獲Google台灣公布之2018 年第3季YouTub最成功廣告影片排行榜第1名。