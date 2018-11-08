NBA》豪神18分鐘砍19分 不敵老東家黃蜂

林書豪（左）重返夏洛特對上老東家黃蜂隊，飆下19分仍吞敗。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪延續近期好手感，昨上陣僅18分鐘，9投7中，攻下全隊最高的19分，可惜老鷹全場發生多達22次失誤，免費奉送對手31分，終場102：113不敵黃蜂，吞下本季第七敗。

與昔戰友沃克相擁

林書豪自2016年離開黃蜂後，相隔2年重返夏洛特，賽後也與昔日戰友沃克擁抱。他坦言，這幾年仍與沃克、巴頓和C.澤勒等人保持聯絡，過去曾與他們並肩作戰，建立深厚的情誼。

大病初癒的林書豪，本季角色定位為替補，且場均上場時間僅16分鐘，是自新人球季後最少的一年，但他仍掌握機會建功，首節上陣5分鐘，即高效率貢獻9分，全場19分則是本季次高。

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林書豪表示，「膝蓋傷勢已無大礙，但仍在找尋場上的節奏，很多細節還需要時間累計。我會持續苦練，加速與隊友磨合，一定能漸入佳境。」

本季獲重用的超級新人T.楊恩昨手感不佳，三分球7投0中，且發生全場最多的6次失誤，表現不及替補的林書豪。

老鷹主帥皮爾斯坦言，「我們缺乏領袖，領先時無法趁勝追擊，落後時卻一瀉千里。」此戰老鷹上半場取得3分小幅領先，但易籃後崩盤，T.楊恩自責地表示，「今天外線出手的時機不夠好，也影響到命中率，7投不進，不是我應有的表現。」

林書豪狀況回升，近4戰場均貢獻15分、3.8助攻；T.楊恩則有20分、9.8助攻，但林書豪場均上場時間比楊恩少了近10分鐘，且失誤2.3次也優於楊恩的5.5次。

外媒分析指出，林書豪的經驗與穩定性略勝一籌，但畢竟過去一年都在養傷，球隊不敢貿然增加大量上場時間，若林書豪能保持高效率的表現，對球隊將是很大的貢獻。