徐生明少棒賽 胡智為站台力挺

徐生明國際少棒賽17日開打，徐總遺孀謝榮瑤（左2）與旅美球星胡智為（左3）昨記者會一齊亮相。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕徐生明國際少棒賽今年堂堂邁入第6屆，17日起在已故徐總故鄉美濃熱鬧開打，今年繼去年之後，再邀日本、韓國少棒強權來台，頗受好評的「棒球教室」，師資陣容則更堅強，要給小球員大聯盟級的指導。

再邀日韓球隊交流

徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤籌辦比賽的理念之一，是希望讓國內偏鄉小朋友，即使沒機會出國，也能有和國外球隊交流的機會。今年來台參與徐生明國際少棒賽的外隊，有日本東練馬聯盟組隊，韓國則是仁川的東幕少棒隊。

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昨徐生明國際少棒開賽記者會，胡智為就受邀站台。謝榮瑤感謝胡智為、陳偉殷和林子偉3位大聯盟球星，義不容辭來到美濃指導小球員，她說：「很感謝幾位職棒球星，陳偉殷跟高國輝前年來過，林子偉、胡智為都是連兩年擔任教練，而且去年來的時候就答應今年要來，真的很感謝。」

謝榮瑤坦言，今年募款遇到不少困難，但還是「努力圓孩子的夢」，「當然希望能辦得越長久越好，但我發願，希望徐生明少棒至少能辦10屆，在募款越來越困難的狀況下，今年感謝許多有緣人願意贊助，支持偏鄉小朋友。我們不敢說是最精彩的少棒賽，但結合在地文化、允文允武的活動，一定是最有特色的。」