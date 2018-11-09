林祐樂陳子豪 加入冬盟志願役

林祐樂下週將赴美自主訓練10天。（記者姚介修攝）

〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕台日交流賽落幕，中職聯隊昨返台後，各自回母隊或準備自主訓練，林祐樂和陳子豪馬不停蹄，都主動請求再戰冬季聯盟；猿隊球員也很拚，台日賽主力繼續在羅德交流賽先發，打好打滿。

今年林祐樂從6月開始才有較多機會在一軍，逐漸站穩獅隊主戰捕手，在季後賽和台日賽都是要角，但因整季只出賽26場，他想利用冬盟再磨練，比練習的成效更好。

請繼續往下閱讀...

林祐樂今年還首度嘗試赴美自主訓練，12日將和隊友唐肇廷一起前往西雅圖，為期10天，內容包括身體檢測、重訓，並強化打擊。

陳俊秀打完台日職棒交流賽，今隨即參與羅德交流賽。（記者姚介修攝）

自願打冬盟的還有兄弟陳子豪，本季出賽115場、120安、80分打點皆為生涯新高，但打擊率0.290是2015年以來最差，他很不滿意自己的表現，想提前為明年備戰，他說：「因為我打得很爛，要多比賽。」

除了林祐樂和老將潘武雄外，台日賽的獅隊選手最多休4天就要再投入秋訓；猿隊球員更是不停歇，今天立刻參與羅德交流賽，在台日賽開轟的藍寅倫、陳俊秀都說會全力以赴，藍寅倫幹勁十足，陳俊秀也笑說，想請李杜軒轉告羅德投手要丟直球，「我要拚全壘打！」