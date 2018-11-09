SBL》桑尼秀「最強」身手 上得球場下得廚房

裕隆洋將巴勒斯坦籍桑尼（中）有「CBA最強亞洲外援」之稱，昨對金酒出賽15分鐘就攻下16分。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕SBL推動雙外援賽制，洋將臉孔不只有美國或非裔，還有亞洲外援，30歲的巴勒斯坦籃壇英雄桑尼，原本在CBA發展，上季場均達21.2分，本季轉戰裕隆，有「CBA最強亞洲外援」之稱的他昨熱身賽首秀就引來驚呼連連，能投能切身手全面，僅出賽15分鐘就攻下16分，助隊以87：74力克金酒。

中國CBA上季場均破20分

CBA亞洲外援本季僅開放戰績倒數前兩名球隊使用，桑尼改轉戰台灣，他表示，先求與隊友搭配，希望能磨合地越來越好。

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學蝦仁炒飯 引進自家餐廳

長期在中國討生活，桑尼不僅會說一點中文，更會做中式料理，「我很喜歡蝦仁炒飯，後來也學著自己煮，主要是作法簡單，巴勒斯坦也是以米食為主，我吃得很習慣。」他更透露自己在家鄉擁有一家餐廳，蝦仁炒飯已是菜單上的料理。

個性隨和的桑尼很快跟隊友打成一片，昨李德威單場演出3次爆扣，他稱讚，「德威是單場MVP球員，其實每個人都是MVP，因為大家一起拿下勝利。」

金酒則是屋漏偏逢連夜雨，原本就尚未正式登錄洋將，昨找來測試的「杰倫」，僅出賽10分鐘，次節疑似左腳軟腿自扭被送到醫院，金酒教練吳俊雄表示，目前還不確定狀況，最糟應該是韌帶斷裂。

裕隆李德威（中）昨繳出11分、11籃板「雙十」表現。（記者廖耀東攝）

金酒昨測試洋將杰倫（左），僅出賽10分鐘就傷退。（記者廖耀東攝）