SBL》前NBA探花遲到 達欣不擔心

梅約尚未抵台，達欣昨僅靠單外援麥克連（見圖）撐場。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕被譽為SBL「史上最大咖洋將」的梅約昨沒有出現在第16季SBL熱身賽，達欣昨使用單洋將面對擁有雙外援的富邦，終場以83：95吞敗，富邦則拿下熱身賽2連勝。達欣教練范耿祥表示，梅約預計今天抵達台灣。

前NBA探花球星梅約缺席熱身賽讓球迷有些失望，達欣單外援麥克連出賽28分鐘，攻下15分、11籃板。范耿祥表示，麥克連的表現算是中規中矩，達欣季外幾乎沒有參加盃賽，更沒有雙洋將磨合經驗，SBL下週即將開打，范耿祥說：「其實我不擔心洋將，我告訴球員不要在意洋將人數，先把自己做好最重要。」

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梅約預計今天抵台，將先到飯店與球隊會合，范耿祥表示，有鑑於金酒洋將受傷案例，先保護梅約，週末先讓他在場邊看球，「他目前沒有太特殊或奇怪要求，球隊也不擔心他的自我管理，畢竟以前是NBA職業球員。」

富邦洋將歐頓、基斯跟球隊磨合時間長，教練許晉哲表示，小洋將基斯仍在觀察期，如果太皮、不受控制，會考慮換人。菜鳥後衛賴廷恩昨替補出賽12分鐘，貢獻4次抄截，許晉哲稱讚賴廷恩精準判斷力，並形容他有賽車手靈性，「很快的東西在他們眼裡好像變慢了。」