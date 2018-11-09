拔一條人生的河 郭昇獲運動精英獎特別獎

教練郭昇多次帶領女子拔河隊為國爭光，不幸因酒駕車禍癱瘓，獲頒2018年運動精英獎特別獎。（資料照，記者吳柏軒攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕拔河教練郭昇率台灣女子拔河隊在國際舞台贏得無數榮耀，無奈造化弄人，7月他在武嶺遭酒駕追撞，導致半身癱瘓。

2018年體育運動精英獎入圍及得獎名單昨天公布，郭昇獲得特別獎，體育署長高俊雄希望他能在12月12日親自到台北領取屬於他的榮耀。

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7月遭酒駕者撞到癱瘓

43歲郭昇平時愛騎自行車，7月和車友結伴登武嶺，卻遭酒駕車輛追撞，雖然撿回一命卻半身癱瘓。而他指導的女子拔河隊很爭氣，在9月室外世界錦標賽500公斤組締造5連霸，女將把冠軍榮耀獻給他，希望他早日康復。

遭逢嚴重傷勢打擊，郭昇原本很沮喪，經由家人、朋友鼓勵，才化悲傷為力量樂觀面對人生，目前在桃園長庚積極復健。他認為最壞情況已過去，希望藉由自身努力的故事，鼓勵遇到相同際遇的人。

台灣代表團在今年雅加達亞運勇奪史上次多17面金牌，今年精英獎競爭也格外激烈。為台灣贏得首面亞運體操金牌「鞍馬王子」李智凱被看好能首次獲得最佳男運動員殊榮；女運動員以戴資穎、郭婞淳呼聲最高，完成亞運2連霸的空手道「小清新」文姿云被視為黑馬。