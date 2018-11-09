中國福州羽球公開賽》周天成、廖蘇配 攜手闖進8強

周天成晉級8強，今將遇印度籍前球王斯里坎特。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級750系列中國福州羽球公開賽男單16強，以21：15、21：19擊敗今年世錦賽男單銅牌馬來西亞好手劉國倫，預計今天下午5點和前球王印度的斯里坎特爭4強門票。

世界排名27的劉國倫雖早已退出大馬國家隊，但他在世錦賽一路過關斬將，直到準決賽才不敵日本名將桃田賢斗，締造個人最佳成績。

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周天成、劉國倫過去4度對戰，各取2勝。小天首局壓著對手打，開局取8：1大幅領先，次局雖浪費最多7分領先一度遭追平，仍穩住陣腳拿下對戰2連勝。

世界排名第3的周天成與排名第9的斯里坎特今年尚未交手，雙方生涯3次過招，小天握有對戰2連勝優勢。

其餘台將，男雙世界排名12的廖敏竣／蘇敬恒以21：19、21：17力克日本的遠藤大由／渡邊勇大，今日將挑戰世界第6的地主組合劉成／張楠。男單許仁豪以14：21、11：21不敵中國名將諶龍。

女單部分，世界排名第2的日本好手山口茜意外以兩個18：21敗給華裔美籍的張蓓雯，吞下對戰2連敗。

台灣男雙廖敏竣（右）／蘇敬恒（左）挺進8強。（資料照，記者林正堃攝）