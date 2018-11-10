她用28年青春 奉獻羅德之聲

羅德隊資深播報員谷保惠美在日本享有高知名度。（記者陳志曲攝）

羅德隊播報員谷保惠美。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕桃園球場廣播昨天傳來「優質女聲」，原來出自羅德主場播報員谷保惠美之口，她在日職一軍賽事播報1740場、連播1500多場都是現役最多，堪稱「大腕級」棒球人。

52歲谷保 罕見女播報員

現年52歲的谷保兒時很迷棒球，當過學生球隊經理，畢業後一心想找棒球相關工作，1990年羅德對外招考，她順利考上播報員，1994年首度播報一軍賽事，28年如一日。她說，印象最深刻是首次播報和羅德兩度（2005、2010年）奪「日本一」。

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累計1740場 日職現役最多

職棒賽場播報男聲佔大宗，女聲屬極少數，谷保表示，日職男性播報員多半由DJ擔任，負責炒熱球場氣氛，每個球場都有不一樣氛圍。她覺得自己主要工作是將球賽正確資訊傳達給現場觀眾，播報風格偏冷靜。

談到工作甘苦，谷保說，「球賽從開打到結束都不能休息，即使身體狀況不好也要繼續播下去，這過程中如何帶給球迷快樂，對我來說是很重要的一件事。」她透露，平時不能讓喉嚨太乾燥，要常吃喉糖，為了避免感冒，晚上睡覺臉和肩膀都會用毛巾遮起來，以免感冒影響音質。

青春歲月奉獻給棒球，谷保的播報聲音已是羅德主場特色，在日本享有高知名度，她感性地說，「因為很喜歡棒球，能做這工作我覺得很幸福，如果體力許可的話，希望能播到退休。」