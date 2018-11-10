家訓不當漁夫 他餵球羅德9年

手嶌智2004年加盟羅德，2009年季後轉任專職餵球投手。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕36歲手嶌智在羅德擔任餵球投手9年，他表示，過去當投手要想辦法壓制打者，現在是投好球給打者打，心情很難調適，當初花1年才適應。

手嶌一軍僅出賽1場

父親是漁夫，有感於捕魚辛苦又不穩定，在手嶌兒時就告誡長大不要當漁夫。結果手嶌迷上棒球，讀小學常拿球丟向畫圓心的牆壁，練就控球好功夫。

記錄員、廣報身兼多職

2004年手嶌加盟羅德，生涯只在一軍出賽1場，2009年季後轉任餵球投手至今。他透露，目前羅德有9名餵球投手，在大球隊如軟銀是專職，但在羅德這樣小市場球隊須兼任記錄員、廣報（新聞公關），他平常就要做廣報工作。

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手嶌表示，每次練球、比賽前他要餵100球左右，平常勤跑步維持體能，並沒有特別保養手臂，因投球距離較近，不像投手那麼費力，才能投久。他強調，「球餵久了，我也有手肘不舒服的時候，還好靠大家幫忙cover。」

手嶌說，台、美職棒沒有專門的餵球投手，這是日職特有文化，不知是好或不好，在隊上他是前輩，能以餵球投手身分幫助後輩進而贏球，是這份工作最大成就感。

前興農牛左投栗田雄介，目前也在羅德當餵球投手，資歷和手嶌相仿，但日前栗田頭部挨球吻，這次未隨隊來台。羅德資深廣報透露，過去陣中最資深餵球投手是池田重喜（現年72歲），資歷達20年，2年前退役。