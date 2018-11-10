奧地利桌球公開賽》安靜配穩啦！今年第3度晉4

「安靜配」陳建安（後）／鄭怡靜（前）闖進4強，4強戰將對上香港組合。（取自國際桌總官網）

鄭怡靜單打挺進8強。（歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕去年聯手摘下世錦賽銀牌的「安靜配」陳建安／鄭怡靜，昨在奧地利桌球公開賽混雙8強戰，以3：1後來居上，擊退荷蘭組合特洛默／艾爾蘭，闖進4強，這也是他們繼南韓、澳洲公開賽之後，今年第三度殺進4強。

鄭怡靜女單晉8

陳建安／鄭怡靜4強賽將對上香港組合黃鎮廷／杜凱琹，重演去年世錦賽4強賽戲碼，當時安靜配以4：3險勝。

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世界排名第8的鄭怡靜，在女單16強戰遭遇世界排名11的新加坡一姐馮天薇，過去兩人交手5次，鄭怡靜只在2016年日本公開賽8強戰贏過，昨前三局也以1：2落居下風，隨後雙方一路纏鬥至決勝局，鄭怡靜才以11：6獲勝。

扳倒世界前10 林昀儒生涯第一次

不過，這一站台灣隊最大亮點是從資格賽晉級的17歲小將林昀儒，他在男單首輪以4：2扳倒世界排名第5的德國名將奧恰洛夫，也是他生涯首度打敗世界排名前十高手。

世界排名40的林昀儒，上週才在瑞典公開賽16強戰，以1：4敗給年初曾高居世界球王寶座的奧恰洛夫，不到一週就完成甜蜜復仇。林昀儒說：「這次的接發球比較適應了，對他的球也熟悉一些；且心態上也比上次更堅定，在對手變化的時候，堅持自己的戰術。」

林昀儒晚間在16強戰迎戰今年南韓公開賽亞軍、中國新生代好手梁靖崑，在第五局10：8聽牌時錯失兩個局末點，終場以2：4遭逆轉，驚奇之旅畫下句點。

林昀儒和廖振珽的雙打組合，也未能延續上一站勇奪瑞典公開賽冠軍的氣勢，在8強戰以1：3不敵世錦賽銀牌組合森薗政崇／大島祐哉。

林昀儒（右）在男單首輪扳倒世界排名第5的德國好手奧恰洛夫（左）。（取自國際桌總官網）