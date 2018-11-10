SBL》李啟瑋飆6記三分球 麥總：應該的

璞園李啟瑋飆進6記三分球，全場貢獻20分。（記者廖耀東攝）

台啤黃聰翰（前）攻下13分、4抄截，卻在終場前傷到右手。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕衛冕軍璞園隊昨在第16季SBL熱身賽面對台啤，雙方打得激烈，有例行賽強度，璞園李啟瑋單場飆進6個三分球，攻下全場最高20分，但球隊全場發生28次失誤，終場前2分鐘才驚險守住勝利，最終以79：76力克台啤。

璞園單場28失誤

璞園發生28次失誤，關鍵第四節就有9次，聽到媒體提起失誤，璞園教練麥班達半開玩笑地說：「你是說今天的問題，還是上季？還是過去一直以來的失誤老毛病？」他自認標準是0次失誤，並解釋，當教練的都不希望球員有不合理的失誤發生，他們必須要學著去克服。

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李自認狀況不好

子弟兵李啟瑋三分球7投6中，挹注20分，另有5籃板，麥班達認為，有空檔就出手，這是球員應該做的事，李啟瑋則苦笑回應，「對，是應該的，其實我這陣子狀況不太好，好在提早到球場投球，找到手感。」

台啤全隊僅14次失誤，但命中率不如對手，教練周俊三先肯定年輕球員拚勁，「對手失誤多仍有辦法贏球，代表衛冕軍命中率高，這也是球隊可以學習之處。」台啤黃聰翰昨攻下13分、4抄截，但終場讀秒階段與李啟瑋爭球，撞歪右手食指脫臼，周俊三表示先觀察，只要沒傷到骨頭，他相信問題不大。