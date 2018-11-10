SBL季前分析》台銀洋將不俗 本土傷兵是變數

台銀史密斯（前）曾在NBA打滾5年時間。（記者廖耀東攝）

第16季SBL超級籃球聯賽下週六將於桃園巨蛋點燃戰火，新球季採用雙洋將制度，各隊網羅具有NBA資歷的大咖球員來台競技，可望為賽事增添話題。

上季靠著團隊籃球突圍，勇奪隊史第5冠的璞園，今年力拚連霸，面對各隊戰力補強，加上洋將制度改變，勢必有一番挑戰；而老牌勁旅裕隆、達欣及上季亞軍富邦勇士，同樣具有問鼎冠軍的本錢；台啤、金酒及台銀可望在新球季奮起，本報特別為讀者深入探討各隊季前備戰狀況。

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記者粘藐云／專題報導

上季例行賽墊底的台銀，季初曾靠著洋將賈西亞及本土球員陳順詳、張博勝的發揮，打出隊史最長6連勝，強勢登頂；但好景不常，兩人季中掛傷號，戰力大打折扣，最終排名又下滑到第7名，再度無緣季後賽。本季台銀找來具有NBA資歷的洋將史密斯、伍茲，盼能在新球季擺脫墊底陰霾。

台銀上季在洋將賈西亞助拳下，開季一度拉出紅盤；今年球季採用雙洋將制度，他們找來具有多年NBA資歷的史密斯，搭配PBA好手伍茲。27歲、208公分的史密斯，有5年的NBA資歷，主打中鋒及大前鋒，曾效力火箭、獨行俠及灰狼，也曾是林書豪隊友；離開NBA後，陸續前往日本、菲律賓成為籃球浪人，他期待能以經驗幫助年輕選手，助台銀闖進季後賽。

陳昱瑞加盟 添可用之兵

196公分的伍茲上季效力於菲律賓職籃（PBA），過去也曾到中東、北非等國家打球，上季於PBA場均27分、10.1籃板，得分能力不俗，可望解決台銀進攻熄火的問題。

至於台將部分，3名中生代球員余純安、郭少傑及林力仁離隊，勢必對球隊戰力產生衝擊。雖然內線還有范士恩、謝宗融坐鎮，但台銀陣容偏年輕，仍需要核心球員陳順詳、張博勝及李維哲的帶領，他們能否健康出賽，也是台銀突圍的關鍵。

此外，台銀在選秀會上挑了國立體大後衛陳昱瑞，他在今年UBA冠軍戰飆進6記三分球，幫助球隊拿下隊史首冠，也榮膺MVP，可望成為台銀未來倚重核心。台銀在熱身賽首戰碰上台啤，卻因磨合時間不夠，最終以3分差落敗，第2戰擊敗僅有1洋將坐鎮的金酒，主帥韋陳明希望開季前能持續加強本土球員與外將磨合，於新球季發揮出最佳效益。