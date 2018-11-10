字母哥神進化 公鹿衝擊龍頭

亞德托昆波昨攻下24分、9籃板，率隊客場擊敗勇士。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕公鹿本季蛻變成全聯盟頂級強隊，昨碰上衛冕軍勇士毫不畏懼，在客場134：111大勝勇士，戰績9勝2敗，高居東部第二，僅次於11勝1敗的暴龍。

場均25.6分、12.9籃板 個人生涯最佳

公鹿「字母哥」亞德托昆波昨攻下24分、9籃板，本季出賽10場，僅有1戰得分未突破20大關，另外有3場得分突破30，還包括2場大三元，成為本季MVP的大熱門。主帥布登侯澤盛讚，亞德托昆波不斷進步，不僅是球隊的進攻發動機，更已成為領袖。

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19歲就進入NBA的亞德托昆波，今年邁入第六個球季，每個球季都持續大幅度進化，成長曲線驚人，也被外媒評為「希臘怪物」。本季亞德托昆波場均貢獻25.6分、12.9籃板和5.7助攻，籃板與助攻數皆是生涯新高。亞德托昆波蛻變，也助公鹿從谷底翻身，他新人球季球隊戰績僅15勝67敗，到上季已成長到近8季最佳的44勝38敗，今年更打出近20年最佳的開幕戰績。

公鹿本季取代勇士成為最會投三分球的球隊，場均命中15顆，高居聯盟第1，場均得分和助攻數皆排名第2，最重要的是防守能力也不容小覷，場均失分107.6，排名聯盟第8，團隊每場能搶下52.5籃板，傲視群雄。

最會投三分球 公鹿擠下勇士

勇士禁區大將D.格林高掛免戰牌，柯瑞昨也在防守中拉傷左大腿，留下三分球4投0中，攻下10分的數據，僅打三節就退場休息。杜蘭特同樣手感不佳，15投6中，攻下17分。面對本季最慘的一敗，主帥柯爾表示，「我們的態度散漫，的確是需要一場大敗，才能喚醒球員勝利有多難。」

柯瑞（右）昨拉傷左大腿，僅打三節就退場。（路透）