雷霆轉攻為守 射箭7連勝

喬治（左）扛下雷霆主力，昨攻下全場最高20分。（美聯社）

魏少續缺席 喬治砍20分

〔記者廖聿偉／綜合報導〕雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克缺陣，喬治領銜抗敵，攻下全場最高20分，外加11籃板、6助攻和6抄截，率隊98：80擊敗火箭，開季4連敗後，收下7連勝，戰績衝上西部第4。

魏斯布魯克扭傷腳踝已缺席2場比賽，雷霆改變策略轉攻為守，近兩戰場均失分僅83分，與之前12場的平均失111.3分有明顯落差。喬治表示，「我們不打算與對手飆分，而是把心思放在防守，這是能延續連勝的關鍵。」

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火箭本季戰績低迷，完全與上季稱霸西部的勁旅判若兩隊，此戰僅攻下80分，不僅是本季NBA最低得分，更是主帥丹東尼執掌火箭以來的新低。

火箭80分 NBA本季最低

上季火箭是全聯盟火力最兇猛的球隊，但本季得分卻大幅下滑，場均102.8分，排名西部倒數第三，開季至今已有3場得分不及90分，丹東尼表示，「或許是我們24小時都在談防守，讓球員顧此失彼，現階段我們必須找回擅長的進攻。」

「甜瓜」安東尼轉隊後首度重返奧克拉荷馬市，球迷用掌聲相迎，但他全場11投1中，包括三分球6投盡墨，僅攻下2分。安東尼表示，「再度回到這個球場、看到老隊友，這一切都很熟悉，但今晚我的表現糟透了。」