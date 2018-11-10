簽1年小聯盟約 張進德轉戰巨人

旅美捕手張進德揮別海盜，將轉戰舊金山巨人。（資料照，記者廖耀東攝）

7年海盜生涯 最高到小聯盟3A

〔記者郭羿婕／台北報導〕揮別待了7年的匹茲堡海盜，25歲的旅美捕手張進德將轉戰舊金山巨人，爭取更多上大聯盟的機會，也是繼前三商虎總教練譚信民後，巨人隊史第2位台灣球員。

張進德2012年加入海盜後，最高層級是2016年上到小聯盟3A，近年頗受看好能升大聯盟，今年也獲邀參加大聯盟春訓，只是去年底到澳職打球時，因手肘受傷提前退出，持續復健，無法參與春訓並延後開季，直到5月才投入比賽。

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張進德之後又因擦棒球打到捕手面罩，導致腦震盪，休養近1個月；但扣除這些傷勢，他狀況維持得不錯，在2A出賽35場、打擊率0.320，另有1轟、23分打點，季後成為自由球員，昨傳出與巨人簽下1年小聯盟合約。

所屬經紀公司僅表示，一切以球團公布為主；不過，張進德官方粉絲團已證實，他將在巨人展開新球季，並謝謝海盜7年來的栽培。前一名巨人台將是譚信民，1974年待過小聯盟1A。

張進德8月升格當爸，球季結束後已先返台，在屏東陪妻小並自主訓練，之後將北上到台師大，與同為旅外幫的林子偉、陳冠宇、宋家豪等人一起訓練。