陳韻文申請旅外 不只1隊感興趣

中職聯盟昨正式公告獅隊投手陳韻文行使旅外球員權利。（資料照，記者黃志源攝）

行使權利 未做最後決定

〔記者倪婉君／台北報導〕繼桃猿王柏融之後，22歲的統一獅終結者陳韻文也行使旅外球員權利，昨天由中職聯盟正式公告；但陳韻文所屬經紀公司強調，其實他本人尚未做出任何決定，只是先按照聯盟程序申請，「把所有可能性都保留住」。

從今年球季到季後賽，就有費城人等大聯盟球隊球探在注意陳韻文，當時就引發外界關注。如今陳韻文前天向球團提出申請，經紀人張家銘也證實不只一支國外球隊在關注他。

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統一獅領隊蘇泰安對於陳韻文旅外保持祝福且開放的態度，但他也表示：「韻文是國內好手，希望國外球團也能讓他有價值的展現，如果沒有好的身價，我倒希望他能留在統一獅，跟我們一起打拚。」

免透過入札 盼談好身價

此外，獅隊和桃猿開放國外球隊透過「入札」制度來競標王柏融的方式不同，蘇泰安表示陳韻文的狀況比較單純，「我們歡迎對韻文有興趣的球隊直接來談，雙方達成共識即可。」

月底滿23歲的陳韻文，在2014年選秀獲獅隊第1指名選進，並以505萬簽約金加盟，今年49場出賽累計3勝1敗和19次救援成功、防禦率3.72。陳韻文在高中畢業時已吸引美職球隊目光，後來選擇留在台灣，如今他也沒有一定要旅外，張家銘就說：「在統一這4年，韻文很喜歡隊友、教練以及球隊的環境，只是既然聯盟有必須正式提出申請的制度，我們就先按照程序走。」中職球團今年通告選手行使自由球員及旅外球員權利的截止時間為15日下午4點。