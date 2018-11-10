銀棒獎雙贏 紅襪馬丁尼茲第1人

紅襪重砲馬丁尼茲同時拿下美聯外野手和DH銀棒獎。（資料照，法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪重砲馬丁尼茲原本有望問鼎美聯MVP，日前公布卻連入圍都沒份，跌破眾人眼鏡；不過，大聯盟銀棒獎昨揭曉，或許能稍微安慰一些，因他包辦美聯外野手和指定打擊（DH）獎項，同年度雙料獲獎為史上首見。

銀棒獎由各隊教頭和教練投票，每年都會在國聯、美聯每個位置中，選出攻擊最出色的球員，且不能投給自家選手。本季共6人首度榮膺，都在國聯；另有得獎「常客」，天使外野手楚奧特、太空人二壘手艾圖維，各是生涯第6次、第5次拿獎，艾圖維還追平二壘銀棒獎最長連霸紀錄。

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馬丁尼茲同年包辦2座，更是銀棒獎創設39年來第一人，整季有93場擔任先發DH，打擊率0.297、27轟、79分打點，上壘率0.373、長打率0.597；先發外野手有57場，打擊率0.384、16轟、51分打點，上壘率0.450、長打率0.680，以亮眼成績寫紀錄。

紅襪、洛磯 各奪3獎項

紅襪還有美聯MVP入圍者、外野手貝茲二度得獎，全隊囊括3獎，與國聯的洛磯並列最大贏家，洛磯共有三壘手艾倫納多、游擊手史托利、投手馬爾奎斯勝出。

（整理：記者郭羿婕）