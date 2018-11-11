SBL戰鼓再起》台啤洋將吹歐風 缺本土悍將連線

台啤洋將愛德（右）得分、傳球能力，讓主帥周俊三讚賞。（資料照，記者廖耀東攝）

第16季SBL超級籃球聯賽下週六將於桃園巨蛋點燃戰火，新球季採用雙洋將制度，各隊網羅具有NBA資歷的大咖球員來台競技，可望為賽事增添話題。

上季靠著團隊籃球突圍，勇奪隊史第5冠的璞園，今年力拚連霸，面對各隊戰力補強，加上洋將制度改變，勢必有一番挑戰；而老牌勁旅裕隆、達欣及上季亞軍富邦勇士，同樣具有問鼎冠軍的本錢；台啤、金酒及台銀可望在新球季奮起，本報特別為讀者深入探討各隊季前備戰狀況。（系列七之二）

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記者林岳甫／專題報導

本季各隊都找美籍洋將，台啤反其道而行，由烏克蘭長人塞瑟夫和立陶宛的愛德組成「歐洲連線」，只要再找出新一代本土一哥，有望揮別上季例行賽的陰霾。

台啤上季因洋將李恩欠缺主宰力，本土球員又無法拿出應有表現，戰績低迷不振，球季尾聲靠著身手全面的夏普救火，才驚險以例行賽第6吊車尾晉級季後賽。

台啤在花蓮觀護盃測試29歲、209公分的塞瑟夫，他靠著出色策應能力獲得留用。小洋將方面，美籍威廉斯觀護盃後遭開除，球團改鎖定23歲、196公分的愛德。

愛德去年出征瓊斯盃，對伊拉克一戰轟進50分，也接受璞園測試，卻因高度不足遭割愛。

雙洋將政策啟動後，愛德如願登上SBL，在熱身賽得分、傳球能力皆屬上乘。主帥周俊三對愛德讚譽有加，僅希望他進攻能更強勢，稱職扮演頭號得分手。

「野獸」林志傑在2007、08年率台啤締造二連霸；2011年第8季，由「阿美族戰士」楊敬敏擔任一哥，再奪隊史第三冠；「小飛人」劉錚在2016年第13季，也率隊捧起金盃。

扛下一哥 指望黃聰翰

劉錚同年夏天西進中國，使台啤至今仍缺少獨當一面的本土悍將。至於本土一哥的首選，當屬菜鳥球季場均貢獻4.7分，上季提升至11分的黃聰翰，其有出色彈性和外線能力，若本季能再進化並展現霸氣打法，綠衫軍重返冠軍榮耀指日可待。

（整理：記者林岳甫）