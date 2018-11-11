恩比德關鍵罰球 1分氣走黃蜂

恩比德昨飆出本季新高42分，並於延長賽罰進關鍵球，助隊險勝黃蜂。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人「推特王」恩比德昨面對黃蜂再度上演飆分秀，砍下本季新高42分，率隊在延長賽以133：132險勝，也奠定七六人一哥的地位。

飆42分 創本季新高

恩比德本季狀況火燙，連同此役已有8場比賽拿超過30分，且有2戰破40分，昨面對黃蜂更充分利用身材優勢，取得22次的罰球機會，僅失手3球，延長賽最後6秒的關鍵罰球，也為七六人奠定勝基。對此恩比德自信地說：「就是要罰進它們，大家叫我『關鍵先生』是有理由的。」他也認為，這是他的工作，一旦有贏球機會，自己就得站出來幫助球隊。

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獲22罰 僅3球失手

七六人主帥B.布朗大讚恩比德的強心臟，他說：「他天生就很有自信，這是技術與腦袋美妙的碰撞，我們相信他在罰球線上的表現，他總不畏懼這樣的時刻。」七六人西蒙斯表現也不差，進帳22分、13助攻，黃蜂則以一哥沃克30分、9助攻表現最為突出。

作客爵士 海沃德被噓

轉戰塞爾提克後，首度回到鹽湖城出賽的「星海哥」海沃德，昨遭老東家爵士主場球迷以噓聲伺候，繳出13分、7助攻。對此他表示，這是比賽的一部分，自己會給爵士最好的祝福。

爵士此役手感頗佳，團隊命中率達55.8%，並在前鋒英格斯繳出平生涯最高27分的帶領下，終場以123：115取得2連勝。