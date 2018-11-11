做最好的自己 林書豪繳全能身手

林書豪（左）昨替補上陣22分鐘，攻下全隊最高19分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕老鷹昨在主場迎戰活塞，首節防守自亂陣腳，讓對手豪取40分，雖然林書豪替補上陣砍下全隊最高19分，仍無力逆轉戰局，最終老鷹以109：124吞下3連敗。

繳全隊最高19分

受到老鷹主帥皮爾斯調度影響，林書豪本季上場時間並不固定，昨賽前特別發文鼓勵自己，「與其花時間去和他人比較、追逐，你會發現已經失去自我，要做最好的自己。」這段話也帶給豪哥力量，昨他替補上陣22分鐘，攻下全隊最高19分、3籃板、4助攻、3抄截，表現全面，而且沒有發生任何失誤。

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活塞飆20顆三分球

不過老鷹防守戰力依舊薄弱，活塞全場狂飆20顆三分球，全隊7人得分上雙，卓蒙德攻下全場最高23分、11籃板，這是他生涯第300次雙十，強森則進帳22分；「灌籃王」葛瑞芬雖只拿下6分，但送出9助攻，讓活塞總教練凱西大讚他相當無私，「他用正確的方式比賽。」

即便吞下連敗，老鷹的團隊氣氛並未受到打擊，上演菜鳥遭惡整戲碼，林書豪昨在社群媒體上發了多段影片，隊上菜鳥楊恩、史佩爾曼成為苦主，百萬名車被塞滿了爆米花，只見楊恩滿臉無奈的苦笑，史佩爾曼則是淡定的清理，還被其他學長調侃是「菜鳥成長的歷程」。

老鷹隊菜鳥座車被塞滿爆米花惡整。（擷取自影片）