不畏懼日投 郭永維說沒撇步

桃猿隊郭永維在台日交流賽和羅德交流賽前2戰都有安打演出。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕郭永維延續台日賽的打擊手感，對羅德交流賽第1戰又交出3打數2安打，也是猿隊唯一單場雙安的球員。

郭永維在台日賽3打數2安打，5局上還打下中職聯隊第1分，是該役勝利打點，休息1天接著打桃猿、羅德交流賽，3局上率先擊出猿隊首安，5局上羅德剛換投，他又率先安打，猿隊打完6局僅有3安，扣除林泓育的陽春彈，進攻全看他表演。

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郭永維表示，首戰兩支安打雖各打二木康太、高野圭佑，卻沒有什麼撇步，畢竟不熟悉對方的球路，其實不用想太多，因為日職投手控球較準，設定好球路就積極進攻，「我是後段棒次，就保持平常心，等到要的球就不要放過。」

二木前天先發5局狂飆7K只挨2安，郭永維的看法與隊友一致，他認為，二木的前腳會稍微停頓一下，然後再跨步出手，確實讓打者不好掌握出棒時機，「中職沒有投手這樣投，我的前腳踩下去以後，跟著他的節奏稍微停一下，等球進來才出棒。」

郭永維本季出賽81場、敲87安僅次於新人年93場、93安，打擊率3成44、打點34分、二壘安打10支都創生涯單季新高，昨役雖然4打數1安打，擊出的球都很嚇人。他表示，今年是進職棒後最豐收的一年，拚完這3場交流賽再好好休息。