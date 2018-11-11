周天成大勝石宇奇 今與桃田賢斗爭王

周天成僅花費35分鐘擊潰地主隊希望，領到決賽門票。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界排名第3的台灣一哥周天成昨在超級750系列中國福州羽球公開賽男單四強戰，完全掌控比賽節奏，僅花費35分鐘就以21：11、21：10輕取地主希望石宇奇，預計今天下午2點與世界球王桃田賢斗爭冠（愛爾達體育三台直播）。

周天成雅加達亞運獲銀後，狀況和信心都持續維持在高檔，南韓站奪冠、丹麥站亞軍，世界排名衝到生涯最佳第三，這也是他今年第6次挺進超級300系列以上等級決賽。

周天成在亞運團體賽就曾扳倒石宇奇，中止對戰3連敗，也是生涯對戰首勝，昨雙方再度交手，石宇奇在八強賽鏖戰3局才力克印尼好手金廷，體力受影響，腳步有些疲憊，周天成祭出多拍來回戰術調動石宇奇，並以隱蔽性手法，多次騙到對手，首局以21：11先馳得點。

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次局周天成進攻球路多變，接管比賽，在9：4領先時石宇奇提出醫療暫停，簡單治療右手臂與大腿。恢復比賽後小天維持進攻節奏，將勝場收入囊中。

周天成決賽將再度對決桃田賢斗，這也是兩人今年第6度遭遇，年初德國公開賽小天3局險勝後，吞下對戰4連敗，上一次交手是丹麥站決賽，小天在決勝局以些微差距飲恨，不少人認為，周天成這場在戰術上已找出破解之道，只是最後關頭敗在體能。

這次對戰周天成擁有體能優勢，桃田賢斗昨四強戰苦戰1小時37分鐘才以19：21、21：17、21：17逆轉中國名將諶龍。